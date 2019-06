La Cina tenta Stephan El Shaarawy. Lo Shanghai Shenhua, dopo il “no” ricevuto da Ivan Perisic, ha infatti puntato l’esterno della Roma. E lo ha fatto con un’offerta faraonica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club cinese ha offerto un quadriennale da 8 milioni netti a stagione. El Shaarawy, che ora si trova in vacanza a Ibiza con il fratello e alcuni amici, ci sta pensando ma non sembra particolarmente tentato dall’esperienza in Oriente.