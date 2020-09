C'è anche la Roma tra i club che in queste ore hanno ricevuto l'autocandidatura di Kostas Mitroglou. L'attaccante greco è tornato al Marsiglia dopo il prestito a Galatasaray e Psv, ma ha il contratto in scadenza e il club francese è disposto a regalargli il cartellino nel caso in cui trovi una squadra. Alcuni intermediari lo hanno offerto pure alla Roma come vice Dzeko, ma al momento il club giallorosso non sembra interessato.