Paulo Dybala solo oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica che, oltre a poter stabilire con precisione l’entità della lesione al retto femorale della coscia sinistra, sarà utile anche per stabilire le linee guida per il recupero. Il versamento ieri ancora impediva un corretto svolgimento dell'esame. Le immagini della ecografia a cui l’attaccante argentino si è sottoposto due giorni fa. non sembrano lasciare spazio a speranze. L’esame ha, ha fatto però capire come l’infortunio non sia banale (difficilmente la lesione sarà inferiore al secondo grado), anche perché la coscia sinistra già altre volte era stata vittima di problemi. Lo stop previsto quindi non è inferiore a un mese. Forse più.