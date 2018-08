Conferenza stampa di presentazione, direttamente da Boston, per Robin Olsen, neo portiere della Roma.



SENSAZIONI DA NEO ROMA - "Prima di tutto è un piacere essere qui, un grande passo per la mia carriera, è stata una scelta facile. In Svezia sono tutti contenti perché sappiamo che la Roma è un grande club".



DAL PLAYOFF CON L'ITALIA ALLA ROMA - "Fu un match speciale per noi, molto duro, era difficile,siamo stati contenti ed è strano vedere che mi abbiano voluto lo stesso in Italia, dopo quanto accaduto (ride ndr). Abbiamo fatto il nostro lavoro e reso felici gli svedesi. Qui negli USA è tutto molto bello, abbiamo fatto diversi allenamenti molto intensi. Poi il match contro il Barcellona, sta andando tutto alla grande".



L'EREDITA' DI ALISSON - "Alisson è un portiere fantastico, ho un grande rispetto per lui ma il club ha scelto di prendere me. Si parla molto di questo, ovviamente, ma è tempo di concentrarsi sul mio lavoro qui".



CARATTERISTICHE - "Ho esperienza in Champions e nel Mondiale. Do sempre tutto, anche in allenamento, e lotto per quello che voglio".



IL LAVORO CON SAVORANI - "Penso sia bravo con noi: è duro, ti parla direttamente, non nasconde le proprie emozioni e ti dà così l'opportunità di migliorare. Mi piace questo tipo di preparatore. Voglio migliorare con Savorani. Tutto è nuovo qui, mi confronto con stili diversi ma quando si riesce a fare un mix tra la tecnica scandinava e quella italiana c'è una crescita del portiere. Mi piace lo stile di Savorani".