Robin Olsen, portiere di proprietà della Roma, a Cagliari nell'ultima stagione, parla del suo futuro a Express: "Bella domanda. Non lo so, sono con la nazionale e sono concentrato su essa, resta da vedere cosa succederà. Sono state scritte tante cose negli ultimi anni, a prescindere dal fatto che si trattasse di finestre estive o invernali. Ci sono abituato, non mi preoccupa. Io so quello che ci diciamo tra me, il club e il mio agente, quindi ciò che è scritto e quali club mi vogliono sono cose sulle quali non spendo energie. So come stanno andando le cose".