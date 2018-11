“Voglio crescere ancora, perché non si è mai completi ed è su questo che sto lavorando. Sono molto contento di come stanno andando le cose a Roma”. Robin Olsen è sempre più protagonista nella Roma. Le paure e le critiche dell’arrivo in gialloross sono acqua passata e adesso l’eredità di Alisson non fa più paura. “Sono felicissimo di avere l’opportunità di allenarmi con Marco Savorani. Le parole di Negrisolo? Mi fa piacere sentirlo, anche perché lotto ogni giorno per migliorarmi sempre di più: è questo il mio obiettivo. Credo di essere già cresciuto parecchio quest’anno, ma c’è ancora tempo per fare meglio. Devo solo continuare a lavorare. Anche sui dettagli: sono quelli a fare la differenza”.