Robin Olsen, portiere della Roma, parla a Il Romanista: “Se ho sentito il peso dell’eredità di Alisson? Sì, certamente, io venivo da una piccola Lega e in molti non conoscevano neanche il mio nome, non era facile arrivare dopo un portiere forte come Alisson. Qualcosa è cambiato, ho giocato diverse partite, la maggior parte anche bene e ho preso fiducia. Questa è la strada giusta”.





ABBRACCIO DE ROSSI - “E’ stato fondamentale. L'ho apprezzato moltissimo, c'era molta pressione su di me, ma ho sentito che durante la gara tutta la squadra mi stava sostenendo. È stato importante mantenere la porta inviolata all'esordio”.