Piccolo "caso" intorno al portiere della Roma Robin Olsen. Secondo il portale svedese aftonbladet.se, il giocatore si è rifiutato di parlare con i media per presentare la sfida di Nations League contro la Turchia, in programma lunedì. Questa la spiegazione di Stefan Pettersson, team manager della nazionale scandinava: "I giocatori che non vogliono parlare magari hanno preso questa decisione per come sono stati trattati in passato dai giornalisti, valuteremo in seguito. Se non vogliono parlare, non possiamo forzarli: questo è un nostro problema e vediamo se potremo fare qualcosa".