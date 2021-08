Robin Olsen sta per lasciare la Roma. Il portiere è destinato allo Sheffield United, che aveva da tempo un accordo con i giallorossi ma non quello con il giocatore. Nelle ultime ore la squadra di Championship (Serie B inglese) ha riallacciato i rapporti ed è ora a un passo dall'assicurarsi lo svedese in prestito per una stagione. Un tentativo è stato fatto anche dal Venezia.. Nel futuro di Olsen c'è ancora l'Inghilterra.