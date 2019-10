Non c'è fretta però, come dice un vecchio proverbio, chi ha tempo non aspetti tempo. Se la testa dei calciatori della Roma è alla sfida di domenica contro la Sampdoria dell'ex Ranieri, quella dei dirigenti giallorossi è già al mercato e alle operazioni rinnovo. Il primo sulla lista è quello di ​Aleksandar Kolarov. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il serbo è una pedina fondamentale per questa Roma e il suo contratto è in scadenza a giugno 2020; i rapporti con ​Sergio Berti, agente del 33enne, stanno riprendendo con calma. Sul tavolo un'offerta di prolungamento fino al 2021 con opzione per un altro anno.