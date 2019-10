La Roma soffre un clamoroso problema di infortuni nel reparto avanzato e più precisamente in quello dei trequartisti alle spalle della punta nel 4-2-3-1 impostato da Fonseca. I ko di Lorenzo Pellegrini e Henrik Mkhitaryan sono seri e si vanno ad aggiungere a quelli di Perotti e Under che già da due settimane hanno rallentato i lavori dei giallorossi.



Ora Fonseca è chiamato ad una nuova piccola rivoluzione, ma ha a disposizione due alternative. La prima è quella di riportare al centro del campo, alle spalle di Dzeko, Nicolò Zaniolo. Il trequartista classe '99 è stato spesso considerato una riserva in questo inizio di stagione così come Justin Kluivert riconsiderato dopo il ko di Under. Entrambi saranno fondamentali, ma non bastano. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com In vista delle sfida contro Wolfsburg di Europa League e Cagliari di campionato l'allenatore portoghese sta provando sia il reinserimento di Javier Pastore fra i titolari, sia quello di Spinazzola, con lo spostamento di Alessandro Florenzi sulla linea di trequarti. Non è escluso che entrambe le mosse possano essere attuate nelle due differenti partite.