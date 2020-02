Domenica non ci sarà per squalifica, ma la sensazione è che Mancini non avrebbe giocato comunque contro il Cagliari. Il difensore, pagato 25 milioni la scorsa estate, è in una spirale negativa dalla quale non sembra riprendersi e pure ieri è stato il peggiore in campo contro il Gent. Al suo posto Fonseca farà giocare Fazio in coppia con Smalling.