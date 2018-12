Ci ha pensato, ci ha pensato seriamente. Nelle ultime settimane Monchi ha valutato la possibilità di lasciar partire Patrick Schick, di mandarlo a giocare in prestito in un'altra squadra, di dargli la possibilità di ritrovarsi in una piazza diversa, meno esigente di quella giallorossa, ma qualcosa, nelle ultime partite, è cambiato. Le voci sul Bologna e, soprattutto, sulla Sampdoria, disposta a riaccogliere la punta ceca e ridargli quel sorriso che in Italia si è visto solo a Genova, sono diventate meno insistenti, ad oggi la permanenza dell'ex dei Bohemians sembra essere l'opzione più probabile.



MERITO DI SCHICK - Schick nelle ultime uscite, complice anche l'infortunio di Dzeko, ha finalmente giocato e convinto. Non solo per il gol, contro il Sassuolo, ma per le prestazioni e soprattutto per l'atteggiamento. Ha dimostrato, insomma, di poter fare la sua parte in una grande squadra con la Roma, che punta a traguardi importanti in campionato e in Europa e ha bisogno di poter contare su tutta la rosa. Monchi, che ha valutato Batshuayi come possibile sostituto di Schick, parlerà con Di Francesco, si confronterà per decidere sul da farsi, l'impressione è che il ceco possa rimettere la valigia in fondo all'armadio. Per la conferma attendiamo qualche giorno.