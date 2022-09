La Roma è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Mourinho. Come riportato dal portale inglese FootballTransfer, i giallorossi sono in pole position per Trevoh Chalobah. Il primo nome sulla lista di Pinto è proprio quello del classe '99, chiuso dalle tante alternative a disposizione del neo allenatore Potter, ma al momento la dirigenza inglese non lo lascerebbe partite a titolo definitivo, ma solo in prestito. Il centrale, prodotto dell'Academy dei Blues, ha giocato appena 90 minuti in stagione, nella vittoria casalinga contro il Leicester, ed è alla ricerca di una squadra che possa dargli qualche possibilità in più