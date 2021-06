Ore decisive per il futuro di Alessandro Florenzi: il suo agente, Alessandro Lucci, incontrerà oggi Leonardo per capire le intenzioni del Psg. Qualora Hakimi andasse al Chelsea, l'attuale giocatore della Roma tornerebbe un'opzione per la fascia dei francesi. Il laterale azzurro, tuttavia, resta una pista per la fascia dell'Inter. Lo riporta il Corriere dello Sport.