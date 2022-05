. È successo ieri sera a Roma, nel quartiere Balduina, settore nord della Capitale. La donna, 44 anni, stava passeggiando insieme al suo cane. Gli avvistamenti di cinghiali non sono rari in quelle zone, e per i residenti sono diventati negli anni una presenza con cui convivere. Attratti dall’odore del cibo gettato via, gli ungulati non si fanno più molte remore ad avvicinarsi ai centri densamente abitati. In questo caso, anche troppo.La donna stava facendo la camminata serale sul marciapiede di via Anneo Lucano col suo cucciolo al guinzaglio quando si è imbattuta nel branco. Il cane ha cominciato ad abbaiare e i cinghiali, forse infastiditi, hanno caricato in direzione della padrona.Soccorsa dai carabinieri e dall’ambulanza, la donna è stata medicata sul posto ha denunciato l’episodio in Stazione.Già nel marzo scorso a Roma era successo che un uomo, sempre a spasso con il suo cane, fosse stato caricato da due cinghiali all’interno del Parco regionale urbano del Pineto, nel quartiere Trionfale. In quel caso, la vittima dell’attacco precisò che la sua cagnolina non avesse “assolutamente abbaiato o ringhiato”. A settembre 2021, l’attore e conduttore Massimo Lopez denunciò con una diretta Instagram l’attacco da parte di un esemplare. Buttando l’immondizia una sera, Lopez si è imbattuto nel cinghiale, che lo ha aggredito. Per ridurre la presenza degli ungulati, viene richiesto l’impegno civico a mantenere le strade pulite da avanzi di cibo e svuotare periodicamente i secchi dell’immondizia, equivalente del fast food per i mammiferi. Una delle soluzioni recentemente proposte è stata quella di chiudere con recinzioni e ostacoli i corridoi tramite cui i cinghiali arrivano nella città.