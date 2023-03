La Roma Primavera continua a sfornare giovani talenti che stanno facendo, o in campo o tramite il mercato, la fortuna del club giallorosso. E c'è in particolare un settore del campo dove le selezioni giovanili del club riescono, più di altre, a produrre giocatori di altissimo spessore: il centrocampo. Non scomodiamo De Rossi e Aquliani, ma fermandoci agli ultimi anni da Pellegrini a Frattesi, ma anche i più recenti Bove e Tahirovic.



IL TALENTO DI PAGANO - E nella squadra attuale è proprio il reparto nevarlgico del campo a far brillare i talenti di Pisilli, Faticanti e, soprattutto Riccardo Pagano. Ribattezzato dagli addetti ai lavori come "il piccolo Nainggolan", cresciuto sotto l'ala protettrice di Stefano Quadri e della CT10. Emanuele Tramacere ve lo racconta nel nostro video.