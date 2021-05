Il braccio di ferro tra la Roma e Gianluca Petrachi non è ancora finito. Come riporta Il Tempo, nei giorni scorsi il club ha deposito l'appello contro la decisione del giudice del tribunale del lavoro, che aveva accolto il ricorso dell'ex ds. La società di Trigoria, infatti, deve corrispondere immediatamente tutte le retribuzioni fino al 30 giugno 2022, oltre a 100.000 euro per il danno di immagine. Un risarcimento pari a 5 milioni di euro, pagato nei giorni scorsi e verificato ieri da Petrachi. La società, tuttavia, resta fiduciosa di poter ribaltare la sentenza presso la Corte d'Appello di Roma.