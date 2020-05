Con l'affare Friedkin arenato, James Pallotta sta pensando a soluzioni alternative per vendere la Roma. ​La banca d’affari che cura il dossier Roma, Goldman Sachs, sta operando non solo attraverso le sedi statunitensi, sfruttando peraltro le entrature nel mondo finanziario dello stesso Pallotta, ma anche lavorando su Londra, vero ponte con il Medio e l’Estremo Oriente per trovare nuovi investitori. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.