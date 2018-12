La Roma nel caos. La settima sconfitta stagionale rimediata a Plzen ha fatto scattare l’allarme rosso a Trigoria. Protagonista assoluto Pallotta, che ne ha abbastanza delle prestazioni dei suoi e vorrebbe prendere in mano la situazione. Come riporta Radio Radio, il tycoon di Boston sarebbe infuriato con il suo staff dirigenziale per il mondo in cui è stata gestita questa prima parte di stagione. Pallotta avrebbe voluto esonerare Di Francesco dopo la sconfitta di Bologna, ma la calma predicata dai dirigenti gli ha fatto cambiare idea. Dopo la nuova sconfitta di ieri il numero 1 giallorosso avrebbe aumentato la collera nei confronti dei suoi, colpevoli di aver difesa Di Francesco. Ora la Roma aspetta le dimissioni del tecnico, che è scontento sotto molti punti di vista.