Da ieri pomeriggio James Pallotta è a Roma, dove si fermerà per qualche giorno, presumibilmente fino a mercoledì prossimo. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, ovviamente il presidente della Roma ne approfitterà per incontrare anche i dirigenti giallorossi e fare il punto sulle varie situazioni, ad iniziare dal mercato. Monchi attende il via libera per trattare il rinnovo di Alisson e ascoltare le offerte per un paio di giocatori.