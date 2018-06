Vacanze italiane per il presidente della Roma James Pallotta che nei giorni scorsi è sbarcato nel Bel Paese con la moglie Kimberly. Aereo a Roma, Pallotta invece in giro per l’Italia: Firenze, dove ha assistito al match di Calcio Storico Fiorentino, poi il patron americano viaggerà per l’Emilia Romagna, la Puglia e la Costiera amalfitana.



Il numero uno giallorosso prima di continuare le vacanze nel Sud Italia farà tappa a Roma, dove incontrerà alcuni dirigenti giallorossi per un punto della situazione sulle trattative di mercato. Rientrerà in seguito negli Stati Uniti (con un volo privato dalla Capitale), dove poi attenderà la squadra il 22 luglio volerà oltreoceano per l’ormai consueta tournée.