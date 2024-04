Roma, Paredes rivela: 'De Rossi è innamorato del Boca Juniors e sogna di allenarlo'

Il cuore dibatte da sempre per la, ma non solo: ilè stato più che una semplice parentesi per l'ex centrocampista e oggi allenatore giallorosso,Una passione che parte da lontano quella di DDR per gli Xeneizes, ma i sei mesi in Argentina a fine carriera (da fine luglio 2019 a inizio gennaio 2020) hanno cementato il legame e consolidato le ambizioni del classe 1983: la prima era tornare e guidare la Roma ed è una missione compiuta, la seconda è tornare alla Bombonera e prendere le redini del Boca.

- A rivelarlo è Leandro Paredes, centrocampista della Roma, che a TyC Sports ha svelato i sogni di De Rossi: ". Guarda sempre tutte le partite. "", mi dice. Quando non era ancora allenatore mi ha detto che".- Paredes racconta i sei mesi al Boca di De Rossi, facendo un paragone con quanto vissuto da Edinson Cavani: ". È stato lì per poco tempo, non è facile arrivare e adattarsi. La gente vuole che tu arrivi e giochi, è normale ma i giocatori sanno che non è facile. È successo a Cavani che è arrivato ed è stato molto criticato, doveva impegnarsi perché ha grinta e passione".

- De Rossi sogna di tornare al Boca con Paredes, ma è possibile il ritorno del centrocampista argentino? Non ho fissato una data, non fisso una data per niente nella mia vita. Cerco di vivere la mia vita e la mia carriera giorno per giorno. La voglia di tornare al Boca c'è sempre, l'ho già detto, ma non fisso una data".