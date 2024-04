Roma, Mancini ci sarà contro il Milan: le ultime sulla formazione di De Rossi

Segui Milan-Roma in diretta su SKY SPORT

Lasciatosi alle spalle le polemiche per la sua esultanza sopra le righe al termine del derby con la Lazio di sabato scorso, risolta da un suo gol,(calcio di inizio alle ore 21 a San Siro), Scongiurato il pericolo di una squalifica per aver sventolato sotto la Curva Sud una bandiera che raffigurava un ratto coi colori biancocelesti - il centrale della Nazionale se l’è cavata con una multa di 5.000 euro comminata dal Giudice Sportivo - il difensore della squadra di Daniele De Rossi ha ricevuto risposte positive anche sul campo, in occasione della rifinitura svolta a Trigoria.- Secondo quanto riferisce Sky Sport infatti,Secondo le ultime indicazioni provenienti da Trigoria, a fare coppia con lui al centro della difesa dovrebbe essere ancora una svolta lo spagnolo Llorente, favorito rispetto a Smalling, ancora a corto di condizione dopo un lungo stop per infortunio. A completare la retroguardia davanti a Svilar, Celik a destra e Spinazzola a sinistra sono avanti nei rispettivi ballottaggi con Karsdorp e Kristensen da una parte e Angelino dall’altra.- con Bove pronto a subentrare dalla panchina -Con Azmoun indisponibile dopo il problema muscolare accusato nell’ultimo impegno con l’Iran e Abraham ancora lontano dalla migliore condizione a quasi un anno dal grave infortunio al ginocchio, le scelte sono pressoché obbligate.