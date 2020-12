Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, parla in un'intervista in collaborazione con Futbol Emotion, dove parla dei suoi nuovi scarpini della Nike: "Mi aspetto di migliorarmi sempre, sia come giocatore che nei numeri. Cercherò di fare più gol e assist rispetto all'anno scorso. Per la squadra, spero di riuscire a riportare la Roma in Champions. Il campionato è strano, è difficile fare previsioni, noi cercheremo di fare il meglio possibile. Gli scarpini? Preferisco i colori classici, magari con qualche punta di follia".



LA SCARAMANZIA - "Quando me li devo allacciare faccio una cosa che mi ha insegnato papà: li allaccio appoggiando il piede su un appoggio, perché lui mi diceva sempre che per stringere bene i lacci bisogna stare in piedi. Questo è il mio unico rito".



L'ESSERE IDOLO - "Quando inizi non pensi a quello che verrà. Bisogna essere fortunati, io sono stato bravo a sfruttare le possibilità che mi si sono presentate. Sicuramente era il mio sogno arrivare qui, ma non ero sicuro al 100% di arrivarci. Essere un idolo dei bambini è una responsabilità enorme, avendo un fratello più piccolo sono sempre stato abituato a essere guardato e quindi sento molto la responsabilità di essere un modello, di lasciare dei giusti valori".



L'IDOLO - "Sicuramente Totti e De Rossi sono stati i miei punti di riferimento. Nascendo a Roma non puoi non guardare ai calciatori della Roma, ogni sogno di un bambino romanista è diventare un giocatore della Roma"