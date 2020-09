Dopo l'arrivo di Kumbulla e l'obiettivo Smalling, la Roma continua a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi per la difesa. Piace Lautaro Valenti, centrale classe '99 del Lanus. Il 21enne argentino è già in trattativa con il Parma e le parti sono vicine all'accordo. L'inserimento in extremis della Roma potrebbe cambiare i piani.