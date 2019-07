Gianmarco Cangiano diventerà a breve un calciatore del Bologna. I giallorossi hanno chiuso l’operazione che porterà il talento classe 2001 in rossoblù. Per l’attaccante la Roma incasserà un milione di euro più il 30% sulla futura rivendita. Cangiano è stata una delle stelle della Primavera di Alberto De Rossi nell’ultima stagione, con ben 15 gol messi a segno in 38 presenze totali.