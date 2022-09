L’inizio di stagione della Roma è da record, nella speranza che le sconfitte di Udine e Razgrad siano dei casi isolati. I giallorossi registrano la miglior partenza dalla stagione 2017-2018 (15 punti) e la vetta è distante solo un punto. Scarto minore dalla prima stagione con Rudi Garcia (0). In quell’anno la Roma mise in fila 10 vittorie consecutive ma non riuscì a vincere lo scudetto, mentre 5 anni fa in panchina siedeva Di Francesco riporta ForzaRoma.info.