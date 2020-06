Con l’addio di Kluivert i giallorossi sono pronti ad ingaggiare Pedro a parametro zero: l’esterno offensivo del Chelsea piace molto alla Juventus, ma i dirigenti della Roma sono convinti di averlo in pugno, avendo fatto tutto il possibile con l’intermediario che si sta occupando dell’affare. A Trigoria sferreranno il colpo decisivo soltanto dopo alcuni movimenti in uscita, ma si respira ottimismo. Lo riporta il Tempo.