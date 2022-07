La Roma si avvicina al colpo Wijnaldum: con il Psg c'è già un accordo di massima sulla formula con cui il giocatore si trasferirà nella Capitale. Come spiegato dal Corriere dello Sport, l'affare si può chiudere in prestito gratuito con diritto di riscatto, con obbligo automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze e con la qualificazione dei giallorossi in Champions League.