Javier Pastore, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 contro il Napoli.



USCITO TRA GLI APPLAUSI - "Sono momenti belli, perché i tifosi seguono sempre la squadra, bello uscire così. Tutto dipende da ciò che facciamo in campo e la squadra ora sta facendo cose belle. Dobbiamo ringraziare sempre i tifosi".



SULLE RICHIESTE DI FONSECA - "Con Edin abbiamo recuperato più palle in avanti, questo ci aveva chiesto l'allenatore".



TERZO POSTO - "La sensazione è bella perché stiamo facendo le cose bene. L'allenatore aveva detto che aveva bisogno di tempo per migliorare la squadra, il tempo ci sta dando ragione. Vogliamo stare più in alto possibile in campionato, oggi abbiamo meritato".



SU ZANIOLO - "Ogni giocatore è diverso. Provo felicità e gioia per lui, è un bravo ragazzo e tutti noi dobbiamo aiutarlo a crescere. Ha tanto potenziale, qui sta facendo la differenza e già è nel giro della Nazionale. Gli stiamo dietro sempre, sappiamo che può dare per la Roma. Come squadra stiamo crescendo".



FIDUCIA ALLENATORE E SOCIETA' - "L'ho sentita tanto in questa estate, la società mi è stata vicino. L'allenatore mi ha sempre parlato, queste situazioni mi fanno stare bene. L'importante è che la fiducia sia reciproca. Penso alla Roma".