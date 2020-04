Pastore è pronto a tornare dopo l'ennesimo infortunio. Lo stop per il coronavirus ha ‘allungato’ di fatto la stagione (a patto che venga conclusa) consentendo un recupero altrimenti più lento. A confermare le sue buone condizioni di salute è stato il suo agente, Marcelo Simonian:”Javier è pronto, non ha più dolore alla gamba” le sue parole. Dunque alla ripresa degli allenamenti - come riporta il Tempo - Fonseca potrebbe contare su un uomo in più, troppo spesso fuori dalle rotazioni nonostante l’indiscutibile valore tecnico.