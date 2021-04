Javier Pastore, trequartista della Roma, parla del suo futuro a MundoD: "I contatti con Andres Fassi (presidente del Talleres, ndr)? Abbiamo parlato molto quest’anno, ha provato di tutto per avermi già a gennaio ma non si è potuto fare niente. La mia situazione con la Roma non è semplicissima. A giugno si riaprirà tutto e allora vedremo cosa succederà con il club giallorosso, visto che mi restano comunque ancora due anni di contratto. Ci siamo sentiti spesso con Andres, il mio desiderio di tornare c’è sempre ma voglio arrivarci bene, giocando e sentendomi importante. Ora non è il momento giusto, dal momento che è un anno che non scendo in campo e non ho ritmo. Fortunatamente ora mi sento molto bene, dimenticando l’infortunio, ma voglio sentirmi attivo e in condizione per tornare dove voglio giocare, altrimenti tornerei ma senza poter aiutare"