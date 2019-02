Il centrocampista Javier Pastore è intervenuto a Roma TV prima della sfida di Champions League con il Porto: "Le squadre della Champions sono tutte forti, il livello aumenta ogni anno. Tuttavia abbiamo pescato una buona squadra, con la quale possiamo giocarcela alla pari: anche loro penseranno lo stesso, dovremo dare tutto per vincere e volare ai quarti. Sono una squadra esperta, ma noi possiamo fargli male. L'andata è tutto, sarà fondamentale non prendere gol in casa perché con gli attaccanti che abbiamo possiamo segnare sempre e ovunque. La Champions ti regala le partite più belle, dovremo restare concentrati. Per la società è fondamentale passare il turno, speriamo di arrivare in semifinale come lo scorso anno e provare a vincere, tutti i giocatori sognano questo. La strada è lunga ma prima di tutto conta battere il Porto e poi aspettare il prossimo sorteggio".