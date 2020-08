Nel giorno della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg, l'ex centrocampista dei parigini e oggi alla Roma Javier Pastore ha parlato così: "Ero venuto qui perché lo vedevo come un progetto per il futuro, sono molto orgoglioso del miglioramento che hanno fatto questi ragazzi - ha detto Pastore a L'Equipe - prima era tutto semplice, adesso il Psg è tra le migliori società d'Europa. Mi sarebbe piaciuto giocare con questa squadra". Sull'addio al Psg: "Era voluto ma indesiderato allo stesso tempo. Sotto l'aspetto calcistico era arrivato il momento di cambiare perché non mi sentivo più importate, erano arrivati giocatori più forti di me e non potevo aspettare che gli altri fossero stanchi o si infortunassero per giocare. Dall'altra parte mi sarebbe piaciuto rimanere perché il presidente mi aveva tentato con altri tre o quattro anni di contratto. ​Il Psg ha in mente la strada fa percorrere per il futuro. Sarebbe fantastico vincere la Champions, ma anche se dovesse conquistarla il Bayern rimarrebbe un grande successo".