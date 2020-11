Pau Lopez, portiere della Roma, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Cluj: "Vincere oggi sarebbe un passo avanti importante anche se sappiamo che non sarà facile. Abbiamo faticato a vincere la prima partita, la seconda non ci siamo riusciti. Sappiamo che sarà una partita durissima".



IL RILANCIO - "E' importante sempre giocare. Non solo per me ma per tutti quei ragazzi che in genere non giocano in campionato e hanno la possibilità di giocare in Europa League. Per noi è importante poter aiutare e far vedere all'allenatore che può contare su di noi".