Intervistato da AS, Pau Lopez affronta i temi caldi del suo passaggio alla Roma: "Sono felice in giallorosso anche se mi manca la Liga. Con l'esperienza alla Roma ho giocato nei tre maggiori campionati in Europa (Premier League, Serie A e Liga). Forse ha ragione chi dice che in Italia ci si allena più forte: il mio allenatore, Paulo Fonseca, ci tiene al lavoro in allenamento".



LO STIPENDIO - "Si è parlato del fatto che mi sono abbassato lo stipendio per venire alla Roma. Lo fanno anche altri giocatori ma non se ne parla. Se l'ho fatto è perché ci tenevo ad andare in Italia, era la scelta giusta per la mia carriera. A Roma sto facendo uno step importante, un salto di qualità".



SUL VAR E GLI ARBITRI - "Mi da fastidio il fatto è che gli arbitri ti ammoniscono per sciocchezze, ad esempio se non tieni i piedi sulla linea di porta durante l'esecuzione del calcio di rigore. Il Var comunque mi piace, è utile e fa bene al calcio. E' giusto lasciare in pace gli arbitri: devono fare bene il loro lavoro".