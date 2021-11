Ancora cinque presenze. Poi Pau Lopez potrà salutare per sempre la Roma, Il portiere spagnolo ha giocato ieri la sua 15° partita con la maglia del Marsiglia peraltro chiusa con un clean sheet. Alla presenza numero venti scatterà l’automatico obbligo di riscatto da parte del club francese come da accordi presi in estate. Un traguardo vicinissimo per l’ormai portiere titolare dell’OM che ha scalzato l’esperto Mandanda e porterà nelle case giallorosse altri 12 milioni dopo i 720mila euro già corrisposti per il prestito.