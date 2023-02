Rispetto ad El Shaarawy, come scrive il Messaggero, la situazione di Smalling è opposta. Il ds Pinto l’offerta l’ha già presentata e si tratta di un biennale da 5 milioni totali. Attualmente ne percepisce 3,8 e sul contratto c’è una clausola di rinnovo automatico, la quale è già scattata con il raggiungimento del 50% di partite giocate in questa stagione, ma è a sua discrezione usufruirne o meno.



LA PAURA - Per adesso il suo procuratore non si è ancora fatto sentire con la società. Si teme che la Roma possa perderlo a giugno come è successo con Mkhitaryan. L’Inter, infatti, sarebbe pronta a superare l’offerta dei giallorossi per via dell’addio quasi certo di Skriniar.