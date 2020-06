Pedro è sempre più vicino a essere il primo acquisto della Roma targata 2020/21.

Lo spagnolo ha trovato l’accordo con i giallorossi per un biennale a circa 3 milioni di euro (2.7 milioni di sterline) con opzione sul terzo e potrebbe lasciare il Chelsea già alla fine del mese. Non ha ancora prolungato con il club inglese fino al termine della stagione e dunque le prossime potrebbero essere le ultime uscite con la maglia dei blues. Quindi, come riporta La Repubblica, se non ci saranno intoppi da luglio potrà allenarsi a Trigoria, anche se ovviamente non potrà essere utilizzato fino all’inizio della prossima stagione.