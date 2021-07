Tra gli esclusi di Mourinho dal ritiro c'è anche Pedro, inserito nella lista degli esuberi. Lo spagnolo verrà venduto, ma trovargli una sistemazione rischia di non essere semplice. Ha offerte da Mls e Qatar e pure in Liga club come Betis e Real Sociedad si sono timidamente interessate. Un anno fa però la Roma ha ingaggiato lo spagnolo grazie agli sgravi fiscali del decreto crescita. Se però Pedro dovesse essere ceduto all'estero prima di aver trascorso due anni in Italia - requisito necessario per avvalersi degli sgravi fiscali - il club non potrebbe godere dei benefici del decreto crescita: non a caso si sta cercando una squadra di Serie A interessata all'ex Barcellona.