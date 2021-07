L'ipotesi di vedere Pedro Rodriguez vestire la maglia del Genoa sembra destinata a rimanere tale.



Oltre alle difficoltà economiche, legate a un ingaggio annuo netto da oltre 3,5 milioni percepiti dallo spagnolo della Roma e impossibile da garantire per il Grifone, a complicare l'operazione ci sarebbe anche la volontà del giocatore, per nulla convinto del trasferimento in rossoblù.



Se proprio dovrà lasciare la Capitale l'ex campione del mondo e d'Europa vorrà farlo per una piazza altrettanto ambiziosa.