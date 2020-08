Roma in ansia per le condizioni di Pedro. L’attaccante del Chelsea, che dalla prossima stagione vestirà la maglia giallorossa, si è lussato la spalla destra allo scadere della sua ultima partita con i Blues, in finale di FA Cup. Un infortunio doloroso a tal punto che il personale medico ha dovuto far uso del respiratore per dargli ossigeno. Come riporta Il Messaggero, la dirigenza della Roma ha già la firma dello spagnolo a cui è scaduto il contratto con il Chelsea dopo il match di ieri e arriverà nella Capitale a parametro zero, ma adesso il club vuole capire le sue condizioni fisiche e richiederà una visita specialistica per valutare i tempi di recupero che dovrebbe essere di un mese e mezzo. Il club giallorosso ha consigliato all’esterno di operarsi visto i tempi per riprendere l’attività agonistica si accorcerebbero. L’acquisto sarà ufficializzato solo dopo l’intervento.