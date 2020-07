Lorenzo Pellegrini si opera al setto nasale dopo la frattura rimediata ieri nello scontro con Milenkovic. Il centrocampista della Roma è arrivato a Villa Stuart alle 8.25, accompagnato dal padre ed ha preferito entrare dall’accesso secondario per evitare le telecamere. Dopo i controlli di routine il giocatore finirà sotto ai ferri. Se per il campionato non ci sarà nulla da fare, la speranza è di rivederlo (con maschera protettiva), per la partita di Europa League con il Siviglia del 6 agosto. Già lo scorso settembre Pellegrini era stato costretto a operarsi. In quel caso aveva riportato la frattura del metatarso destro ed era rimasto fermo per un mese e mezzo.