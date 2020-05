Lo stipendio non è ancora da top player, la clausola rescissoria pagabile in due rate è più che appetitosa e il futuro è tutto dalla sua parte.oggi rappresenta un’occasione più unica che rara in un mercato che non potrà non accusare il peso della crisi economica post coronavirus. IA 23 anni e con la possibilità di occupare più di un ruolo del centrocampo, Pellegrini è un affare (quasi) assicurato. Per questo la Roma vorrebbe tenerselo stretto a Trigoria, ma le promesse finora fatte per il rinnovo con eliminazione della clausola non hanno avuto seguito anche a causa dei problemi societari (con la trattativa con Friedkin congelata) e dello stop al campionato.Come detto le cifre sono ghiotte come il miele per gli orsi. Pellegrini guadagna “solo”a stagione e può liberarsi col pagamento della cPraticamente prendere Lorenzo oggi significa pagarlo 15 milioni subito, più la seconda rata nell'estate 2021. La Juve si è rifatta sotto nelle ultime settimane, macon leggero aumento dello stipendio e soprattutto l’eliminazione della clausola. La chiamata potrebbe arrivare in questi giorni. Nel frattempo il centrocampista, che ha ricevuto l’investitura di uno comesi allena a Trigoria con la solita professionalità e attende di tornare in campo per provare una scalata alla zona Champions che garantirebbe la sua permanenza. I conti in rosso della Roma (bilancio con saldo negativo a tre cifre) non mettono al sicuro né lui né. Nonostante il veto di Fonseca.