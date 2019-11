La Roma non vuole cedere Pellegrini, anzi, vuole rinnovargli il contratto. Il trequartista ieri ha messo un altro tassello nel cuore dei tifosi romanisti con una prestazione da top player in Europa League con due assist e un rigore procurato. Lorenzo è stato anche protagonista di un episodio spiacevole quando è stato colpito da un accendino a inizio ripresa.



NO CLAUSOLA - Gianluca Petrachi ha intenzione di legare Pellegrini a Roma anche nel futuro. Lorenzo ha una clausola rescissoria molto bassa (30 milioni pagabili in due rate) che peraltro il ragazzo ha deciso di non esercitare la scorsa estate. Un nuovo contratto per evitare le insidie di Juve e alcuni club inglesi che seguono il ragazzo. Il direttore sportivo, volato con la squadra a Istanbul, sta studiando una soluzione per allungare il contratto portandolo dal 2022 fino al 2024 con naturale aumento di stipendio che dovrebbe arrivare sui 3 milioni a stagione più bonus, e vedrà gli agenti del giocatore prima di Natale. Pellegrini dal canto suo non vede l'ora di giurare amore eterno alla sua città dove intende crescere sua figlia. Insomma: Juventus e United sembra che debbano mettersi l'anima in pace.