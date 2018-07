A poche ore dalla sfida con il Tottenham, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un’intervista alla Nbc nell’ambito della rubrica Pro Soccer Talk.





“Quello passato è stato il mio primo anno in una grande squadra, per questo ci è voluto del tempo prima che mi adattassi.”



L’exploit in Champions è il ricordo più bello: “La squadra ha fatto qualcosa di incredibile raggiungendo la semifinale. È stata dura ma in questa stagione siamo molto più consapevoli delle nostre forze.”



La crescita nell’esperienza e nella capacità di affrontare partite di alto livello: “Nessuno si aspettava che arrivassimo così in avanti, questo ci ha regalato la voglia di continuare a lavoro e a migliorare. Adesso sappiamo molto bene come affrontare certe gare come quella di andata a Liverpool. Avremmo dovuto giocarla meglio ma tutto sommato la stagione scorsa ci ha dato la sicurezza di poter ripetere un anno del genere.”



Pellegrini sarà protagonista, accanto a lui Daniele de Rossi: “È un modello, non solo per me ma per tutti i calciatori più giovani. È un top player che gioca ancora ad alti livelli nonostante l’età. È professionale ed è davvero facile giocare vicino a lui. Le statistiche e la sua carriera parlano per lui, è un buon esempio da seguire”.