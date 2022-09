Lorenzo Pellegrini torna a Roma. Il capitano giallorosso, che aveva accusato un problema al flessore della coscia sinistra contro l’Atalanta, lascia il ritiro della Nazionale dopo gli esami svolti ieri e i tentativi di recupero effettuati anche in mattinata. Ieri si è allenato in maniera differenziata a Coverciano e oggi ha dovuto alzare definitivamente bandiera bianca.



FORFAIT - ​Mancini ha preferito rinunciare al centrocampista che proseguirà il percorso di recupero a Trigoria con l’obiettivo di tornare a disposizione di Mourinho per la sfida del primo ottobre a Milano contro l’Inter. Pellegrini salterà quindi gli impegni dell’Italia contro Inghilterra e Ungheria. Tra i romanisti resta il solo Cristante a disposizione di Mancini visto anche il forfait di Spinazzola e le esclusioni di Mancini e Zaniolo.