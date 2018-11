A volte basta poco per svoltare una stagione, una carriera. Un cambio di ruolo, una soluzione d’emergenza a partita in corso ha significato molto per Lorenzo Pellegrini. Nel derby contro la Lazio del 29 settembre l’ex Sassuolo è subentrato al posto dell’infortunato Pastore. Entra e va a coprire il ruolo del Flaco, il trequartista: dopo nemmeno dieci minuti segna e gioca una grande partita. Da lì in poi, Eusebio Di Francesco, che a Sassuolo aveva colto i primi segnali sul talento del ragazzo e lo aveva lanciato in Serie A, decide di utilizzarlo più come incursore che come mezzala o mediano.

Una grande intuizione quella del tecnico giallorosso, che a Roma è criticato con particolare severità da un po' di tempo a questa parte a causa del deludente avvio in campionato, ma. Il centrocampista classe ’96 in questa nuova posizione è libero di svariare: orchestra perfettamente le giocate offensive della sua squadra e guida il pressing in fase difensiva. Inoltre ha un tempismo e una capacità di inserirsi veramente devastante, come si può notare per esempio dal gol di ieri sera a Mosca.Ora che Pellegrini sembra rinato, i riflettori in chiave mercato si accendono proprio su di lui. Già in estate il Manchester United si era dimostrato molto interessato, ma il giocatore ha preferito restare a Roma.Monchi sta provvedendo ad alzare questa cifra che, considerando le ultime prestazioni del giocatore e gli attuali prezzi del calciomercato, risulta essere un po’ troppo bassa., con lo Shangai SIPG, il Beijing Guoan e il Guangzhou Evergrande pronte a darsi battaglia per acquistarlo. Monchi vuole almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire, visto che ne ha spesi altrettanti per portarlo nella capitale solo qualche mese fa., che nell’Atalanta di Gasperini dava il meglio di sé proprio nel ruolo di trequartista. Ora è costretto ad adattarsi ad una posizione diversa, per esempio come mediano al fianco di Nzonzi, dove sta rendendo molto meno. La parte difficile per la Roma viene proprio ora, nella gestione di questi due giocatori.. D’altro canto, l’affermazione di Pellegrini in quel ruolo sembra essere sempre più definitiva e dovrà essere bravo Di Francesco a far giocare tutti e nelle migliori condizioni possibili.