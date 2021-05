La Roma ha staccato ed è in crollo verticale. Dopo la debacle europea sul campo del Manchester United,in classifica. Con un tecnico da tempo condannato all'addio a fine stagione e una squadra in disarmo che potrebbe essere profondamente rivista con l'avvento del nuovo allenatore (molto probabilmente Sarri),che andava ad aggiungersi a quelle di Pau Lopez, Spinazzola, Diawara, Calafiori, Veretout, Pedro, Carles Perez ed El Shaarawy. Ma se per questi i motivi erano esclusivamente ascrivibili a infortuni e problemi fisici di varia natura, per Pellegrini la situazione era ben diversa e riguardava la sfera privata:Da qui, la decisione di restare vicino alla sua famiglia in un momento così importante e rinunciare alla trasferta di Genova con l'assenso della società. Una circostanza assolutamente comprensibile, ma che non è andata giù a una parte del tifo giallorosso.- "", "Ora la fascia vada a Mancini o torni a Dzeko" e "", sono alcuni dei deliranti messaggi pubblicati sui vari social da diversi sostenitori della Roma, che già in passato avevano messo nel mirino Pellegrini per altri episodi, come la foto pubblicata in compagnia del capitano della Lazio Ciro Immobile, suo grande amico a dispetto della grande rivalità sportiva tra i club della Capitale.